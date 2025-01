I Castelli del Ducato pronti alle sfide del 2025

I Castelli del Ducato hanno compiuto 25 anni nel 2024, e il compleanno ha portato loro in regalo 3 milioni e mezzo di visualizzazione del sito web e la conferma di un pubblico sempre più interessato che segue e apprezza le proposte della rete turistica interregionale tra Emilia Romagna, Toscana (Lunigiana in particolare) e Lombardia (area Cremona e Mantova).

La top list delle località e aree di provenienza degli internauti che ricercano il territorio vede in testa Milano, seguita da Bologna, Roma, Parma, Brescia, Ravenna, Torino, Genova, Firenze, Modena, Reggio Emilia, Napoli, Cagliari.

Spicca l'avanzata del centro Italia con Roma in terza posizione e Firenze in decima ed inizia a conoscere il territorio anche il sud con Napoli e Cagliari, a beneficio anche dei pernottamenti.

Dall'estero guardano soprattutto da Stati Uniti, Svizzera, Francia, Germania, Regno Unito, Olanda, Spagna con la novità della Polonia rispetto agli anni passati.

“I numeri delle ricerche online confermano l'attrattività del prodotto borghi e castelli: quello che si è registrato nel concreto nel 2024 è stata l'anomalia degli spostamenti delle persone, come a significare l’imprevedibilità sempre più alta delle scelte, la flessibilità e aleatorietà dei movimenti, le tendenze non più facilmente classificabili – spiega il presidente dei Castelli del Ducato Orazio Zanardi Landi -. Il volto del turismo cambia rapidamente e continuamente esponendo il nostro settore a rischi continui. Dobbiamo fare fronte a una serie di sfide, tra cui il cambiamento climatico, costi del vivere quotidiano e mentalità veloce della gente. Per rispondere a queste sfide, dobbiamo reinventarci continuamente. La flessibilità e la capacità di adattamento saranno chiavi importanti. Inoltre, continueremo con una narrazione metodica, coerente e affascinante, capace di catturare l'immaginario collettivo e trasformare il nostro circuito in una destinazione irrinunciabile, rimanendo fedele alle sue radici ma aprendosi al futuro. Il Circuito dei Castelli del Ducato rappresenta una risorsa inestimabile per il nostro territorio e per l'Italia. Siamo pronti a cogliere le sfide e a trasformarle in opportunità, lavorando insieme per garantire che i nostri borghi e castelli continuino a incantare generazioni di visitatori”.