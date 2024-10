I piani della Sardegna: verso un nuovo modello di governance

Al TTG Travel Experience 2024 di Rimini, la Regione Sardegna ha presentato la sua strategia per rilanciare e valorizzare il turismo isolano. L’assessore al Turismo Franco Cuccureddu ha annunciato un nuovo modello di governance, basato “sulla creazione di una Dmo regionale per coordinare e promuovere l’offerta turistica in modo più efficace e integrato”.

Ha sottolineato “l'importanza di diversificare l’offerta, puntando su esperienze che abbracciano il turismo di lusso, religioso, escursionistico e le strutture extra-alberghiere. L'obiettivo è aumentare l’impatto economico del turismo sul Pil regionale, ancora insufficiente, attraverso un approccio sostenibile che rispetti territorio e comunità”.

Il piano prevede “il rafforzamento dell’Osservatorio turistico per migliorare le analisi di mercato e prendere decisioni strategiche, insieme a campagne di digital marketing mirate, con particolare attenzione al mercato spagnolo”.