I treni della neve di Trenord: pacchetti con navetta e skipass

Trenord ha annunciato l’avvio della stagione 2025/26 dei ‘Treni della neve’, itinerari treno+navetta+skipass proposti per una o due giornate sugli sci nei comprensori di Aprica, Valmalenco, Madesimo, Piani di Bobbio, Domobianca.

I pacchetti che comprendono il viaggio di andata e ritorno da qualsiasi stazione della Lombardia verso le località sciistiche, il bus navetta fino agli impianti e lo skipass. Informazioni e itinerari saranno disponibili sul sito di Trenord dal 20 novembre, da quella data, sarà possibile acquistare i biglietti, che dovranno essere utilizzati nella giornata scelta in fase di acquisto, a partire da sabato 7 dicembre. Gli itinerari integrati sono proposti con il supporto di Discovera, piattaforma che integra servizi turistici e di mobilità, e Snowit, hub digitale per organizzare una perfetta vacanza in montagna.

“Nei primi dieci mesi del 2025 già quasi 10 milioni di persone hanno viaggiato sui nostri treni verso destinazioni turistiche nel weekend e nei mesi estivi; il dato è superiore del 4% allo stesso periodo del 2024 – ha dichiarato Leonardo Cesarini, direttore commerciale di Trenord. Inoltre, 120mila clienti hanno acquistato i biglietti delle ‘Gite in treno’, proposte treno+esperienza. Questi dati confermano il valore del lavoro che abbiamo portato avanti negli anni con il territorio, per incoraggiare l’uso del treno nel tempo libero, verso destinazioni note e angoli nascosti. Sono risultati che vogliamo incrementare continuamente, con la nuova guida e le proposte per la stagione invernale, a beneficio della mobilità sostenibile”.