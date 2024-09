Arriva un doppio riconoscimento a livello internazionale per Italian Exhibition Group. In primo luogo la Camera di Commercio Italiana a Singapore ha premiato IEG Asia Pte. Ltd., società controllata da IEG, durante gli Iccs Business Awards ‘24, riconoscendola ‘Migliore pmi italiana a Singapore’.

La giuria ha premiato IEG Asia per i suoi investimenti nel settore mice di Singapore, in particolare attraverso Sigep Asia e Sije, e per l’impegno nel plasmare il panorama di business della Città del Leone e promuovere la collaborazione con l’Italia. A ricevere il premio alla presenza dell’ambasciatore italiano a Singapore, Dante Brandi, del direttore dell’Italian Trade Agency (ICE) a Singapore, Giorgio Calveri, dei leader e rappresentanti delle comunità imprenditoriali italiane e singaporiane, sono stati Ilaria Cicero, ceo di IEG Asia e Francesco Santa, international business development director di IEG. Presente Carlo Costa, cco di IEG.

E nel frattempo arriva un altro importante riconoscimento: Italian Exhibition Group è per il secondo anno consecutivo l’unico italiano tra i primi 27 player fieristici nel mondo inseriti nella prestigiosa classifica di Stax - realtà di consulenza strategica globale - basata sul fatturato prodotto esclusivamente da fiere dirette degli organizzatori. Rilevante anche il fatto che quattro delle prime 27 posizioni della classifica sono occupate da partner industriali o commerciali di IEG che proietta le industry leader del Gruppo in aree geografiche strategiche come Medio Oriente e Americhe. Informa è infatti collocato da Stax al primo posto ed è partner di IEG con JGT in Dubai dedicata alla filiera dell’oro e del gioiello. Così come partner di IEG sono Koelnmesse (per Sigep China), mentre Deutsche Messe è partner di IEG in Messico e Canada. Presente in classifica anche Nürnberg Messe, che nel quartiere fieristico vicentino di IEG organizza Focus on PCB.