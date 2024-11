IEG: ricavi in forte crescita nei primi nove mesi del 2024

“La solidità del nostro modello di business e della nostra crescita sono palesati da una semplice constatazione: nei soli primi 9 mesi del 2024 la società ha superato tutti i risultati economico-finanziari dell’intero ultimo anno pre covid. L’ultimo quarter non farà che aggiungere valore al nostro risultato”. Sintetizza così i risultati al 30 settembre 2024 di Italian Exhibition Group l’amministratore delegato Corrado Peraboni.

Il Gruppo consegue, al 30 settembre 2024, Ricavi per 179,4 milioni di Euro, in aumento di 29,7 milioni (+19,8%) di Euro rispetto ai 149,7 milioni di Euro registrati nel medesimo periodo dell’anno precedente grazie allo sviluppo degli eventi organizzati sia in Italia che all’estero, nonché al contributo delle manifestazioni biennali quali Tecna in Italia (Salone Internazionale delle Tecnologie e delle Forniture per le Superfici) e Fesqua in Brasile (Fiera Internazionale dell’Industria dei serramenti).

L’EBITDA Adjusted è pari a 42,8 milioni di Euro, in miglioramento di 10,5 milioni di Euro (+32,5%), rispetto al 30 settembre 2023, quando il Gruppo registrava una marginalità operativa lorda pari a 32,3 milioni di Euro, e si attesta al 23,9% del fatturato, conseguendo un miglioramento di 2,3 punti percentuali trainato in particolare dall’aumento dei volumi nella linea di business eventi organizzati e in parte da effetti prezzo che, congiuntamente al contributo delle manifestazioni biennali, consentono di compensare gli investimenti nella struttura.

L’EBIT Adjusted ammonta a 30,0 milioni di Euro, in aumento di 9,9 milioni di Euro (+49,4%) rispetto al medesimo periodo del 2023, e pari al 16,7% del fatturato rispetto al 13,4% dei primi nove mesi 2023 grazie all’andamento della gestione operativa.

Il Gruppo chiude il periodo con un Utile pari a 21,0 milioni di Euro, in aumento di 11,5 milioni di Euro rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente, in cui si attestava a 9,6 milioni di Euro.

La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2024 è pari a 79,6 milioni di Euro in miglioramento di 7,9 milioni di Euro rispetto al 30 settembre 2023 in cui era pari a 87,5 milioni di Euro e di 8,2 milioni di Euro rispetto al 30 giugno 2024 grazie alla generazione di cassa operativa. La stagionalità del business comporta un aumento della PFN di 7,8 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2023. La Posizione Finanziaria Netta monetaria è pari a 35,1 milioni di Euro rispetto a 28,7 milioni di Euro al 31 dicembre 2023.

“Alla luce dei risultati ottenuti e delle brillanti performance realizzate dalle principali fiere autunnali TTG Travel Experience ed Ecomondo, confermiamo la parte alta della guidance sui risultati economico finanziari previsti per il 2024”, conclude Peraboni.