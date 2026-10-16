Il balzo di Napoli: la strategia per moltiplicare i turisti

Napoli si prepara a chiudere il 2026 con 22-22,5 milioni di presenze turistiche, rispetto ai pochi milioni del 2021. L’assessora al Turismo del Comune, Teresa Armato, ha sottolineato il lavoro sulla governance dei flussi, con la costituzione della DMO e dell’Osservatorio del turismo, che monitora settimanalmente le presenze.

Per rafforzare il posizionamento internazionale, la città ospita la seconda edizione di Live Napoli, workshop con 35 buyer da 16 Paesi, dedicato ai segmenti leisure, Mice e luxury. Intanto, l’America’s Cup ha già dato un’anticipazione del suo potenziale: durante le preregate di settembre si sono registrate 800mila presenze, con 250mila persone sul lungomare in due giorni.