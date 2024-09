Il Cilento entra nella programmazione di easyJet Holidays

Il Cilento bussa alla porta del turismo dalla Gran Bretagna in particolare e sigla una partnership con easyJet Holidays sfruttando i nuovi collegamenti del vettore low costa sull’aeroporto di Salerno.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’intesa vede come protagonisti la Fenailp Turismo, in collaborazione con Cilento Autentico DMO e easyJet Holidays per l’incusione dell’area nei pacchetti vacanza del ramo viaggi della compagnia.

“Questa partnership centra in pieno il nostro obiettivo – dice Marco Sansiviero, presidente di Fenailp Turismo e Cilento Autentico DMO -: rendere il Cilento una meta di riferimento per un turismo sostenibile, di qualità e in linea con le tendenze internazionali. Presto avremo la visita di altre importanti realtà del settore travel, che hanno già manifestato un grande interesse verso la nostra destinazione”.