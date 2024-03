Il Colosseo saldamente al comando delle attrazioni più recensite

Roma domina la top 10 con 5 attrazioni, insieme a Venezia con 3, seguite da Verona, Firenze e Caserta: la classifica delle dieci attrazioni italiane più recensite non riserva grandi sorprese.

L’analisi delle tracce digitali pubblicate online relativamente alle attrazioni culturali del nostro Paese da gennaio a dicembre 2023 è quanto emerge dal Report sul Turismo Culturale 2023, condotto da The Data Appeal Company – Gruppo Almawave che verrà presentato al convegno ‘Fare turismo culturale oggi. Analisi attraverso i dati e l’Intelligenza Artificiale’ in programma a tourismA a Firenze. La ricerca mostra con chiarezza composizione dei mercati e provenienza dei visitatori.

Il Colosseo stacca di molto le altre mete con oltre 84mila recensioni. Nettamente inferiore il numero delle recensioni di Piazza Duomo a Firenze, che però conquista il primato di attrazione culturale con sentiment score più alto (96.5/100).

Un’ampia fetta delle tracce digitali è stata pubblicata dagli italiani (oltre il 35% del totale), anche se in netto calo rispetto all’anno 2022. Un dato questo che non sorprende, vista la tendenza di molti connazionali a tornare all’estero nel periodo post pandemico. La stragrande maggioranza delle recensioni e dei commenti online è invece opera dei turisti stranieri, in particolare quelli provenienti dai paesi europei: Germania, Francia, Regno Unito e Spagna in testa a tutti.

In netto aumento anche gli Stati Uniti, il Brasile e l’Australia, testimonianza del ritrovato appeal della nostra nazione agli occhi dei viaggiatori d’oltreoceano dopo l’emergenza Covid. Il sentiment relativo, ossia il livello di soddisfazione e apprezzamento rilevato attraverso l’analisi semantica, è sempre molto alto, oltre l’80/100. Gli americani sono i visitatori che hanno espresso opinioni più positive (85.7/100). Per quanto concerne la composizione, quasi la metà dei visitatori raggiunge le nostre attrazioni culturali in coppia (45%) e il 25% in famiglia.