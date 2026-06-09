Il giro del mondo piace sempre di più, partenze raddoppiate negli ultimi anni

La formula del giro del mondo conquista sempre più viaggiatori italiani. Negli ultimi anni, e in particolare nel periodo successivo alla pandemia, il numero di connazionali che ha scelto di intraprendere un viaggio intorno al pianeta è più che raddoppiato, passando - secondo i dati diffusi dalla piattaforma specializzata girodelmondo.it - da circa 400 a oltre 1.000 partenze annue.

A trainare la crescita non sono più soltanto i tradizionali backpacker. Il profilo dei clienti si è ampliato e oggi comprende neolaureati, coppie in viaggio di nozze, nonché professionisti che si concedono un anno sabbatico e soprattutto pensionati, sempre più interessati a realizzare il viaggio dei propri sogni grazie a una maggiore disponibilità di tempo e risorse economiche.

A favorire questa evoluzione contribuiscono anche formule di viaggio più flessibili e accessibili. Alcuni biglietti Round The World (RTW) consentono infatti di modificare tratte e destinazioni durante il percorso, un aspetto particolarmente apprezzato in un contesto internazionale caratterizzato da frequenti cambiamenti geopolitici. Parallelamente, i costi si sono ridotti rispetto al passato e oggi alcuni itinerari possono avere prezzi comparabili a quelli di un singolo volo intercontinentale, con programmi personalizzabili che possono durare anche poche settimane.

La crescente domanda sta alimentando lo sviluppo di operatori specializzati nella progettazione di itinerari complessi che richiedono il coordinamento di voli, stagioni, fusi orari e destinazioni distribuite su più continenti. A questo proposito girodelmondo.it realizza da oltre quindici anni programmi personalizzati e tematici, dalle ‘7 Meraviglie del Pianeta’ ai safari africani, fino ai tour dedicati ai neo pensionati.

Accanto ai classici itinerari aerei, registrano interesse crescente anche le crociere Giro del Mondo e i viaggi ferroviari di lungo raggio a bordo di convogli storici, confermando il ritorno di una domanda orientata a esperienze trasformative e di lunga durata.