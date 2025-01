Il Giubileo in Basilicata: il progetto ‘Terra di fede e devozione’

Con l’apertura della Porta Santa la Vigilia di Natale, si è aperto ufficialmente l’anno del Giubileo, e nascono nelle diverse parti d’Italia proposte ‘alternative’ o complementari al tradizionale pellegrinaggio a Roma.

Una delle prime zone a lanciare una proposta dedicata al Giubileo è la Basilicata, con il progetto ‘Giubileo 2025 Pellegrini di Speranza – Basilicata, terra di fede e devozione’.

“Il Giubileo 2025 sarà un motivo di viaggio per milioni di turisti dall’Italia e dal mondo intero. Con le Diocesi lucane abbiamo lavorato, in questi mesi, per proporre un’offerta che ovviamente non andasse in competizione con la grande meta che è Roma, dove sono attesi trenta milioni di pellegrini e dove pure l’APT sarà presente con una mostra e un’installazione multimediale, ma ci siamo concentrati sui punti di forza del nostro territorio: una regione dove il senso del sacro è presente in tanti luoghi e parla nel silenzio delle nostre realtà” spiega il direttore generale di Apt Basilicata, Antonio Nicoletti.

“In collaborazione con tutte le Diocesi lucane e in linea con il tema dell’anno giubilare, sono stati individuati per ognuna i luoghi che meglio esprimessero quel bisogno di semplicità e religiosità a cui tanti anelano, lontani dalla frenesia della vita contemporanea – aggiunge -. Un cammino spirituale alla ricerca del sé e del proprio equilibrio interiore che può estendersi poi anche ai luoghi più noti del patrimonio ecclesiastico e agli eventi liturgici che scandiscono il sentimento di fede della tradizione e della cultura lucana”.