Il grande balzo della Basilicata

Con 1 milione e 35mila arrivi per 3 milioni di presenze, la Basilicata ha chiuso un 2025 record, con una crescita anno su anno del 10%, superiore a quella totale italiana, che è stimata a un +7%. “È un dato maturo, soldo, strutturale – dice Margherita Sarli, direttrice dell’Apt Basilcata – che è merito del lavoro di squadra, della rete fra pubblico e privato e degli operatori, che mostrano coraggio e resilienza”.

“È stato un anno molto positivo – ha commentato il presidente della Regione, Vito Bardi – in cui siamo diventati la locomotiva del turismo nel Mezzogiorno. In un periodo in cui altri comparti stanno registrando una severa crisi, il turismo e il terziario incarnano un vero strumento per sostenere l’economia regionale”.

Per questo la regione ha investito sul progetto Fantastico Medioevo, un programma di 3 anni in cui “abbiamo scelto di valorizzare la cultura come impresa, di valorizzare la bellezza per trasformarla in vettore economico” aggiunge Bardi.

Il progetto si articola in un prodotto turistico con un substrato culturale, legato alla presenza dei Normanni nella regione: “Un programma che ci ha consentito di inserirci in un circuito internazionale, visto che nel 2027 si festeggerà il millenario della nascita di Guglielmo il Conquistatore in tutte le aree dominate dai Normanni” ha aggiunto Rita Orlando, presidente della Fondazione Matera Basilicata 2019.

Inoltre, il 2026 sarà anche l’anno in cui Matera sarà Capitale Mediterranea della cultura e del dialogo, con un fitto calendario di appuntamenti che proveranno a consolidare la città de Sassi come una delle mete chiave per un viaggio in Italia.