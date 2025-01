Il Lago di Garda si apre al mondo con ’Garda Unico’

Un progetto che unisce Lombardia, Veneto e Trentino per promuovere il Lago di Garda nel mondo con un’unica identità. Prende il via ‘Garda Unico’. Il progetto punta a valorizzare il lago come destinazione turistica globale, con un investimento iniziale di 900mila euro, 300mila dei quali dalla Lombardia.

Nei piani non solo promozione, ma anche la creazione di un ecosistema digitale integrato e progetti condivisi, con un focus sulla mobilità sostenibile. A fine gennaio è prevista la pianificazione di azioni concrete e eventi.

Con oltre 27 milioni di visitatori, il Lago di Garda punta a rafforzare ulteriormente la sua posizione internazionale. “Con ‘Garda Unico’ - afferma Barbara Mazzali, assessore al Turismo della Regione Lombardia - lavoreremo insieme per promuovere azioni condivise che rendano gli spostamenti più semplici e sostenibili, migliorando l’esperienza per turisti e residenti”.