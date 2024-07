Il meglio della Calabria nelle guide Pronto Estate

Calabria in primo piano nelle guide Pronto Estate riservate a Costa degli Dei e Costa Viola.

Nonostante l’epoca della lettura digitale di massa, negli ultimi tempi la lettura sul foglio tradizionale sta recuperando il terreno perso in termini di gradimento. Per questo Pronto Estate Costa degli Dei mantiene le 120 pagine, le 5 lingue (l’italiano, l’inglese, il tedesco, il francese e lo spagnolo) e buona parte delle sue rubriche. Confermate le sezioni informative principali: dalle mappe aggiornate e presentate con una veste grafica di facile comprensione, alle sezioni dedicate alle 10 cose che il turista deve fare. E ancora escursioni, aziende, spiagge, luoghi e informazioni utili. Anche per il 2024, nella sezione Experiences sono descritte le attività dove il semplice fare qualcosa vuole trasformarsi in una esperienza di vita che deve entrare dentro come un ricordo perenne.

Dopo il successo della prima edizione del 2022, invece, Pronto Estate Costa Viola mantiene le 80 pagine, le 3 lingue (l’italiano, l’inglese e il tedesco) e buona parte delle sue rubriche. Anche qui sono state confermate le mappe 3D, le varie top10, i posti da visitare, le escursioni, il food, le spiagge, la sezione Experiences e il focus sulla città metropolitana di Reggio Calabria.

Pronto Estate è anche un portale web, che richiama il nome della guida cartacea.