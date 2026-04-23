Il ministro Mazzi a Caserta: “Massimo impegno per il Sud”

“Sono un uomo del Nord ma da ministro del Turismo dedicherò attenzione e massimo impegno al Sud che amo molto per la sua bellezza e per il potenziale di crescita turistica. Ci aspettano grandi sfide all’orizzonte, a partire da un evento internazionale come la Coppa America che si terrà a Napoli a luglio 2027. Sarà una grande occasione per tutta la Campania, che potrà attrarre turisti e portarli a visitare le straordinarie bellezze della Regione. Penso alla Reggia di Caserta, un gioiello mondiale”. Queste le parole del ministro Gianmarco Mazzi, accolto ieri agli Stati Generali del Turismo di Caserta dal Presidente di Confindustria Luigi Della Gatta e dal Presidente Sezione Turismo, Mariapina Fontana.

L’iniziativa è stata organizzata con lo scopo di rilanciare il territorio di tutta la provincia di Caserta e si è articolata in una serie di panel dedicata ai temi strategici del comparto quali l’accoglienza, la promozione territoriale e la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche. Ugualmente centrale il tema della collaborazione tra imprese ed enti: fare rete sul territorio diventa strategico per formulare un’offerta coerente e attrattiva.