“La parola overturism è molto pericolosa, perché può orientare i flussi di viaggiatori verso altre destinazioni, quindi dobbiamo fare attenzione a parlarne”. Così il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, sul tema scottante del sovraffollamento turistico.

Intervenendo al GR di Rai RadioUno, il titolare del Mitur ha spiegato che “noi stiamo comunque affrontando il problema con la strategia delle 4D, alla cui base c’è la delocalizzazione. Ma per riuscire serve anche tanta digitalizzazione, perché i turisti sono tecnologici e solo con queste tecnologie possiamo distribuire meglio i flussi”.

Le aperture serali asset contro l’overtourism

Strategiche nel decongestionamento delle attrazioni più battute le aperture serali dei principali siti museali del Paese sperimentate nel corso dell’estate. “L’iniziativa di tenere aperti 3 monumenti iconici del nostro Paese, ovvero il Pantheon e il Colosseo a Roma e il Castello Sforzesco a Milano, in collaborazione con il ministero della cultura e l’amministrazione del capoluogo lombardo, oltre gli orari di chiusura per tutto il mese di agosto ha avuto un risultato eccezionale. Sono quindi convinto che sia un’iniziativa da ripetere - ha dichiarato il ministro -. Abbiamo capito che prolungare gli orari di apertura dei monumenti o spostarli dal giorno alla sera, riesce a decongestionare alcune situazioni difficili, soprattutto in alcune città d’arte”.

Il ministro ha rivolto infine un appello agli italiani: “È vero che abbiamo situazioni congestionate, ma mi rivolgo ai residenti e chiedo un po’ di dolce pazienza, perché questi turisti comunque portano ricchezza al nostro Paese”.