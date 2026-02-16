Il Pickleball entra nelle strutture open air italiane: accordo con Faita

Nuova sinergia fra turismo open air e sport all’aria aperta. È questa l’idea alla base del protocollo d’intesa fra Faita e The Pickleball Community, che vuole integrare lo sport del pickleball nel contesto del turismo open air.

Nei fatti, il protocollo vedrà occasioni di aggregazione e intrattenimento presso campeggi e villaggi turistici attraverso l’organizzazione di eventi, tornei e iniziative volte alla promozione del pickleball all’interno delle strutture ricettive aderenti a Faita.

“Siamo lieti di avviare questa collaborazione con The Pickleball Community – dice Alberto Granzotto, presidente di Faita Federcamping -. Riteniamo che lo sport praticato all’aria aperta costituisca un ulteriore fondamentale elemento per la nostra modalità, soprattutto perché rappresenta una proposta innovativa, coinvolgente e accessibile.”

Nel corso del 2026, sono programmati eventi come esibizioni e tornei amatoriali di pickleball, sessioni di prova gratuite, workshop e momenti formativi destinati agli operatori turistici, con l’obiettivo di rendere questo sport una componente significativa dell’esperienza open air. L’iniziativa mira a coinvolgere gli ospiti delle strutture ricettive, offrendo nuove opportunità di intrattenimento e benessere, in linea con i valori di accoglienza, condivisione e rispetto per l’ambiente propri dell’open air.

“Il nostro obiettivo è promuovere la pratica del Pickleball su tutto il territorio nazionale – conclude Davide Rossi, presidente di The Pickleball Community -. Grazie alla collaborazione con Faita, sarà possibile diffondere i principi di divertimento, salute e valori sportivi nelle strutture che hanno fatto dell’ospitalità all’aria aperta la loro vocazione.”