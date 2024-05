Il Piemonte disegna il suo futuro: oggi l’incontro a Torino

Un totale di 6 milioni di arrivi, a più 9,3% sull’anno precedente, e 16 milioni di presenze, con un incremento di pernottamenti di 8,6 punti percentuali. E poi ancora una spesa turistica in ascesa, a più 22% nei volumi, con la Francia primo mercato, seguita da Svizzera, Stati Uniti e Germania. Il 2023 per il Piemonte ha fatto registrare, in termini di presenze turistiche, la miglior performance degli ultimi 10 anni, con arrivi dall’estero in crescita del 15,1% sul 2022 e presenze a +14,2%. Inoltre, secondo i dati forniti dall’Osservatorio Turistico della Regione Piemonte, nel 2023 le imprese turistiche piemontesi sono aumentate dell’1,1%, con 39.355 aperture e un conseguente incremento del 5,7% del numero di addetti nel terzo trimestre del 2023 rispetto al 2019. A guidare la crescita, la costruzione di nuove strutture ricettive, con oltre 206.500 posti aggiunti nel 2023, a cui si sommano i 60mila posti delle case vacanza, che al momento rappresentano il 10% dell’offerta totale di posti letto in regione.

Un risultato straordinario, e per certi versi inaspettato, che ora però la regione deve saper valorizzare al meglio. E proprio la definizione delle linee d’intervento per un futuro all’insegna di innovazione, formazione e sostenibilità è lo scopo di ‘Destinazione Piemonte - Presente e futuro del turismo regionale’, l’incontro organizzato oggi a Torino da Aiav - Associazione Italiana Agenti di viaggio e moderato da Remo Vangelista, direttore di TTG Italia, che vedrà confrontarsi tra loro i massimi rappresentanti regionali del settore e i vertici delle associazioni.

I protagonisti

A presentare i protagonisti dell’incontro - che si terrà al Circolo dei Lettori - sarà Fulvio Avataneo, presidente di Aiav. Interverranno Ivana Jelinic, amministratore delegato dell’Enit, Gianluca Caramanna, deputato e primo consigliere del Ministero del Turismo, Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, e poi ancora Guido Bolatto, segretario generale della Camera di commercio di Torino.

L’evento vedrà anche gli interventi di Maurizio Marrone, assessore della Regione Piemonte alle Politiche sociali e dell’integrazione socio-sanitaria, Opere post-olimpiche, Domenico Carretta, assessore del Comune di Torino allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Rapporti con il Consiglio Comunale, Matteo Dispenza, consigliere delegato CTC – Centro Turistico Cooperativo – Confcooperative, e Riccardo Beltrame, responsabile CNA Turismo e Commercio Piemonte. Fulvio Avataneo concluderà i lavori.