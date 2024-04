Il Piemonte in Sicilia, workshop in tre città

Con la ripartenza del collegamento Cuneo-Palermo di Ryanair, operato con due frequenze settimanali, l’Ente di Promozione Turistica di Langhe Monferrato e Roero ha deciso di orientare la sua promozione sul Sud Italia partecipando a un roadshow realizzato in collaborazione con VisitPiemonte e Atl Cuneese.

L’evento si articolerà in tre appuntamenti: il 22 aprile a Palermo, il giorno dopo a Trapani e il 24 del mese a Catania. “L’operatività del volo Ryanair Cuneo-Palermo - sostiene Bruno Bertero, direttore generale dell’Ente turismo LMR - ci offre un’ottima occasione promozionale a supporto dei numeri dei flussi di turisti che dalla Sicilia raggiungono il nostro territorio. Nel 2023 sono stati 6.329 i turisti siciliani in Langhe, Monferrato e Roero, per un totale di 13.162 presenze lungo l’arco dell’anno. In percentuale parliamo di un 1,78% del totale degli arrivi italiani e un 2,17% del totale delle presenze. Numeri che hanno ottimi margini di crescita e che siamo certi andranno ad incrementarsi a seguito di questo roadshow”.

Il format dell’evento format darà spazio, oltre alla presentazione dell’Aeroporto di Cuneo, anche a quella delle Atl e dei consorzi turistici coinvolti. All’appuntamento b2b si sono già accreditati un totale di 40 operatori, tra cui anche associazioni del territorio e Cral. A questi tre momenti interamente dedicati al trade siciliano si aggiungono due incontri con le scuole di formazione professionale della Regione Siciliana, durante i quali i delegati illustreranno le possibilità di collaborazione reciproca, con l’obiettivo di fare scouting in vista di assunzioni, sia stagionali che stabili, nel settore turistico di Langhe Monferrato Roero.