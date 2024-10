Il porto di La Spezia inagibile per le navi da crociera, sos di Clia

La situazione del porto di La Spezia si sta complicando giorno dopo giorno, aumentando la preoccupazione di Clia. L’avvio dei lavori per la costruzione del nuovo molo crociere, infatti, ha avuto come esito l’installazione di cassoni di cemento armato che causano interferenze con i tracciati di manovra delle navi.

“Ciò - riporta la nota dell’Associazione internazionale delle compagnie crocieristiche - comporta la sostanziale inagibilità del porto per le navi da crociera e rende impossibile garantire i 191 scali programmati a partire dall’inizio della prossima stagione”.

Ringraziando il viceministro ai Trasporti Rixi “per il costante impegno e interesse dimostrato rispetto a questa vicenda” Clia chiede, nel caso in cui non si trovasse una soluzione tempestiva a livello regionale, di valutare un “intervento normativo sulla scorta di quanto già avvenuto per altre opere prioritarie che formano parte del Pnrr”. Secondo l’associazione occorre infatti avere un quadro chiaro entro novembre.