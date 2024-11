Federagit, l’associazione Confesercenti che riunisce guide ed accompagnatori turistici, ha indirizzato al ministro del Turismo Daniela Santanchè una lettera per ricordarle l’importanza delle figure professionali delle guide e accompagnatori turistici che, secondo la presidente nazionale di Federagit Micol Caramello, vanno considerate tra le priorità per la crescita del turismo italiano “soprattutto in vista del prossimo G7”, sottolinea il messaggio per Santanchè.

“Guide e accompagnatori turistici - prosegue la nota - rappresentano un anello fondamentale della filiera per la promozione delle nostre località e delle città d’arte, svolgendo anche un ruolo chiave nel destagionalizzare i flussi turistici e nel valorizzare mete ancora poco conosciute, come piccoli borghi, località rurali e marinare”.

Al Forum guide assenti nei panel tematici

“Abbiamo seguito con grande attenzione i lavori del Forum Internazionale del Turismo, tenutosi a Firenze lo scorso 8 e 9 novembre - aggiunge Caramello -. È stata un’opportunità preziosa di confronto, in grado di fornire una visione strategica per le future azioni dell’intero sistema turistico italiano. Ci permettiamo tuttavia di segnalare l’assenza, all’interno dei panel tematici, di figure professionali quali le guide e gli accompagnatori turistici”.

Secondo la presidente di Federagit su temi come il Giubileo, la crescita e l’accessibilità guide e accompagnatori turistici sono coinvolti in prima linea e avrebbero potuto offrire un ulteriore punto di vista. “Lei stessa - conclude Caramello - ha sottolineato l’obiettivo di un ‘turismo di qualità che sia fonte di crescita economica per tutte le comunità coinvolte’. Una qualità che, a nostro avviso, passa anche attraverso coloro che raccontano i territori, fanno scoprire i luoghi e accompagnano i turisti alla scoperta delle meraviglie uniche del nostro Paese”.