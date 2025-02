Il turismo del Cilento lancia l’allarme: “Salviamo i voli su Salerno”

Allarme voli per Salerno. Fenailp Turismo, che opera nella provincia, lancia un alert per la situazione dei collegamenti.

Come riporta ansa.it, in una recente comunicazione inviata a Cilento Autentico Dmo, il gestore dello scalo Gesac ha confermato le difficoltà delle compagnie aeree nel vendere pacchetti turistici verso le destinazioni meno note della provincia, in particolare il Cilento.

Il rischio, avverte l’associazione, è che con l’avvio della stagione turistica manchino i voli sulla destinazione, lasciando scoperta tutta l’area. Fenailp Turismo ritiene infatti che il piano di marketing non sia sufficiente per invertire la tendenza.