Il turismo della cultura cresce a Milano: i dati

Il turismo culturale è il modo in cui la cultura può continuare a generare un futuro virtuoso. Questo il pensiero dell’assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi: “La ricaduta di spesa sulla città per effetto degli eventi culturali come spettacoli e mostre si attesta a 540 milioni di euro, cresce del 6% il numero di visitatori e del 3,9% il numero di mostre a pagamento, che spostano 1,5 milioni di visitatori sul sistema museale milanese, il cui protagonista in termini di volumi di visitatori internazionali è Palazzo Reale”.

L’assessore, intervenuto al convegno “Per un futuro sostenibile del turismo culturale” organizzato a Milano da Get Your Guide in collaborazione con Brera, evidenzia come i numeri della cultura milanese avvalorino la tesi che il turismo culturale permette di contrastare il mordi e fuggi; al cuore della strategia meneghina il turismo culturale viene posto come fattore di attrazione sul territorio.

“Incoraggio il mondo alberghiero a lavorare con le realtà museali della città” chiude l’assessore.