Il turismo enogastronomico in crescita del 25%

Cresce in modo esponenziale il turismo enogastronomico. Nel 2024, il numero di turisti che hanno partecipato a food tour in Italia è aumentato del +rispetto all'anno precedente, con un aumento significativo di visitatori provenienti da Stati Uniti, Germania e Regno Unito.

Lo dice l’Osservatorio Do Eat Better Experience: i viaggiatori sono sempre più alla ricerca di esperienze autentiche e uniche che permettano loro di immergersi nella cultura locale attraverso la gastronomia. I food tour, che combinano cultura, storia e cucina locale, si confermano una delle esperienze più ricercate dai turisti.

Fra i dati più rilevanti, il 70% dei turisti italiani e stranieri ha dichiarato di voler partecipare a un food tour durante il loro soggiorno in Italia; le regioni più popolari per il turismo enogastronomico sono la Toscana, la Campania e la Sicilia, con un incremento del 20% di visitatori rispetto al 2023; il 65% dei partecipanti ai tour enogastronomici ha affermato che la qualità del cibo è stata il fattore decisivo nella scelta della destinazione.

Il report di Do Eat Better Experience sottolinea anche l'importanza della sostenibilità nel turismo enogastronomico. Il 60% dei turisti intervistati ha dichiarato di preferire esperienze che promuovono la sostenibilità e il rispetto per l'ambiente.

Il mercato dei food tour si sta anche digitalizzando. L'uso di piattaforme online per la pianificazione e la prenotazione di esperienze enogastronomiche è in forte crescita, con un aumento del 47% nel 2023. Questo trend sarà destinato a continuare nel 2025, con un'integrazione sempre più spinta di tecnologie come realtà aumentata e virtuale, per offrire un'esperienza ancora più immersiva.

“I tour gastronomici sono diventati uno dei modi più significativi e stimolanti per sviluppare destinazioni turistiche. Infatti, l'immagine gastronomica di una destinazione è una componente cruciale per stimolare la curiosità e attrarre un pubblico interessato a esplorare una nuova città, mangiando” dice Daniele Tardivelli, ceo e cofounder Do Eat Better Experience.