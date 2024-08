Il turismo montano in Sardegna cresce a doppia cifra

Si tratta ovviamente di una nicchia, dal momento che le vacanze in Sardegna sono sinonimo di spiagge. Ma il turismo montano è un settore che sta crescendo. Secondo i dati della Confartigianato regionale basati sulle cifre Istat segnala un incremento del 10% rispetto al 2022, per un totale di 22mila presenze per 34 comuni montani nel corso del 2023.

Come riporta rainews.it, oltre la metà dei visitatori sono sardi, dal momento che per chi arriva da altre regioni o dall’estero la Sardegna è identificata con le spiagge. Ma anche i numeri di chi arriva dal Continente per vivere l’interno dell’isola sta aumentando.