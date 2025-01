Il Veneto lancia gli strumenti VenetoMyCard e Veneto Around Me

Il Veneto spinge sul turismo e lancia due nuovi strumenti. Si tratta di VenetoMyCard e della web app Veneto Around Me, entrambe pensate per un'esperienza di viaggio su misura che valorizzi l'intero territorio.

A sottolineare la rilevanza del progetto è l’assessore al Turismo della Regione del Veneto, Federico Caner (nella foto), che ha puntualizzato come “l’integrazione della promozione turistica tradizionale con il digitale ci permette di amplificare l’offerta della destinazione ed essere competitivi”.