Il Veneto rinnova il portale, Caner: “Sarà un ecosistema digitale”

“Una piattaforma completamente rinnovata per offrire a visitatori italiani e internazionali un’esperienza digitale semplice, accessibile e coinvolgente”. Queste le parole con cui l’assessore al Turismo del Veneto, Federico Caner, annuncia il nuovo veneto.eu, il nuovo portale che rappresenta l’evoluzione di quello precedente trasformandosi da semplice piattaforma redazionale a digital hub istituzionale, interoperabile e scalabile, allineato agli standard nazionali ed europei in materia di turismo digitale.

“Con questo restyling - prosegue l’assessore - il Veneto compie un ulteriore passo avanti nel posizionarsi come destinazione turistica leader anche sul piano digitale”.

“Non si tratta solo di un nuovo portale - aggiunge -, ma di un vero e proprio ecosistema digitale che valorizza i territori, integra le informazioni e offre ai visitatori strumenti moderni e innovativi per scoprire le eccellenze della nostra regione“. Nei prossimi mesi, tra le principali novità ci sarà anche la pubblicazione sul portale di tutte le locazioni turistiche registrate nella Banca Dati Nazionale del Ministero del Turismo, offrendo ai visitatori un quadro sempre più completo, aggiornato e trasparente dell’offerta ricettiva regionale