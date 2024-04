Incoming a Firenze, si allungano i soggiorni

Una leggera diminuzione di arrivi compensata, però, da un allungamento del periodo medio di permanenza. Questo il quadro dell’incoming a Firenze nei ponti primaverili, in base alla fotografia scattata da Apartments Florence, l’azienda che gestisce oltre 500 abitazioni in città.

“A oggi in occasione del ponte - segnala il ceo Lorenzo Fagnoni - abbiamo il 10% in meno di arrivi rispetto allo scorso anno, ma contiamo di recuperare con quelli last minute, mentre come occupazione siamo già saliti dal 65 al 68%, perché abbiamo clienti che pernottano per più tempo e stanno già occupando gli appartamenti”.

A fare la parte del leone, ancora una volta, gli americani: “Il 48% degli ospiti proviene dagli Stati Uniti - rivela Fagnoni -, seguito da un 7% proveniente dall’Inghilterra, 5% dall’Italia, 5% dal Messico, 3% dall’Australia, 3% dal Brasile, 2% dal Canada, 2% dalla Germania, 3% dalla Spagna e sempre il 3% dalla Turchia”.