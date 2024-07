Incoming a Rimini, ottimo semestre grazie ai grandi eventi

Rimini ha voltato pagina lasciandosi definitivamente alle spalle il brutto periodo dovuto all’alluvione di maggio e alle conseguenti disdette in Riviera. Nei primi sei mesi del 2024, infatti, le presenze sono cresciute circa del 12,5%, quasi 300mila in più rispetto all’anno scorso.

“Abbiamo avuto fino a maggio un anno record grazie a fiere, congressi, eventi e a una città che, grazie ai servizi pubblici e privati, è sempre di più una meta annuale e non solo stagionale - premette il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad -. Giugno è stato senza dubbio un mese complesso per le località balneari italiane, a causa dell’incertezza meteo e di quella economica. Eppure dai primi dati della tassa di soggiorno Rimini ha ottenuto a giugno un risultato in linea col 2023, con un piccolo segno più. È chiaro che il Tour de France e Rimini Wellness hanno avuto un ruolo importante in questo risultato”.

Secondo il sindaco è però arrivato il momento di guardare ai grandi obiettivi sul medio periodo, più che di discutere dell’andamento dell’incoming mese per mese. Vanno dunque trovate soluzioni “per incrementare il turismo straniero e dare impulso a quello dei nostri connazionali”, a partire dal rilancio dell’aeroporto.