Sono cifre incoraggianti, che mantengono l’Italia nel suo ruolo di protagonista indiscussa nel panorama turistico mondiale, quelle diffuse dal Tourism Forecast Summer 2024 di Demoskopika. In base alle stime la stagione estiva della Penisola dovrebbe registrare 65,8 milioni di arrivi e oltre 266 milioni di presenze, con una crescita rispettivamente di 2,1 e 1,1 punti percentuali rispetto all’analogo periodo del 2023.

Il sogno italiano continua, inoltre, a conquistare sempre più stranieri. Demoskopika stima infatti, come riporta Ansa, che a optare per una destinazione italiana saranno 35,5 milioni di stranieri (+5% sul 2023), pari a poco più della metà del dato complessivo degli arrivi previsti, generando ben 135,5 milioni di pernottamenti, con un incremento di 22 punti percentuali rispetto al 2023.

“Nonostante l'Italia si collochi tra le destinazioni con il minore tasso di inflazione turistica - spiega il presidente di Demoskopika Raffaele Rio - i costi crescenti in aree critiche come il trasporto aereo rischiano di assorbire quasi interamente i benefici di una maggiore spesa turistica. In questa direzione risulta quanto mai necessario adottare strategie non solo reattive ma soprattutto proattive”. Secondo lui, infatti, uno scenario ‘proattivo’ potrebbe produrre un effetto benefico sulle stime: 70 milioni di arrivi e 278,3 milioni di presenze con una crescita, rispetto allo stesso periodo del 2023, pari all'8,8 e al 5,8%.

Santanchè: “Stime incoraggianti”

Soddisfatto il ministro del turismo Daniela Santanchè, che osserva: “Il turismo è un viaggio che in molti ancora desiderano e realizzano, come dimostrano le promettenti previsioni per l’estate”.

Previsioni che, aggiunge, confermano “come la meta italiana sia sempre ambita, anche grazie al lavoro di un governo che ha ridato credibilità internazionale all’Italia, tanto da attirare consistenti quote di turisti esteri. I soddisfacenti risultati raggiunti fin qui e le stime per la bella stagione sono senza dubbio incoraggianti e ci confermano che siamo sulla strada giusta, anche se c’è ancora tanto da fare - e lo faremo”.

Il ringraziamento di Santanchè va agli operatori del comparto: a loro “vanno i meriti principali per le ottime prestazioni fatte registrare dal turismo: il loro lavoro, i loro sacrifici, la loro resilienza sono la linfa vitale dell’intera industria”.