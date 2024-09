E’ stato inaugurato a Nuova Delhi il nuovo centro visti di VFS Global, un evento al quale hanno partecipato rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri del Governo indiano, numerosi Consoli degli Stati membri dell'Area Schengen e professionisti del settore viaggi e turismo.

“Il nuovo Centro ci permetterà di aumentare significativamente la qualità del servizio offerto al pubblico, continuando a soddisfare la crescente domanda d’Italia espressa dai cittadini indiani – ha sottolineato l’Ambasciatore italiano in India Antonio Bartoli -. Una domanda che crescerà ulteriormente, con l'attuazione dell'Accordo di partenariato di mobilità e migrazione, firmato da Italia e India. L'Ambasciata d'Italia è intenzionata a raggiungere alla fine del 2024 il numero record di domande di visto mai trattate a Delhi”.

Nel 2022, gli Uffici Visti italiani in India hanno trattato un totale di 67mila richieste di visto. Un anno dopo, l'Ambasciata d'Italia a New Delhi e i Consolati Generali d'Italia a Mumbai e Calcutta hanno aumentato la loro produttività complessiva del 36%, raggiungendo un totale di 91.600 domande di visto trattate in India nel 2023.