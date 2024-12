Intercity Notte: passeggeri in crescita del 7% nel 2024

Cresce l’appeal di viaggiare in treno la notte. Nel primo semestre 2024, i passeggeri dell’Intercity Notte sono aumentati del 7% rispetto al 2023 e del 30% rispetto al 2022.

Entro fine anno, si stimano circa 2 milioni di passeggeri. Il 60% viaggia per vacanza, evidenziando la crescita del turismo leisure, trainato dalla sensibilità alla sostenibilità e dai vantaggi dei treni notte: collegamenti capillari (148 stazioni, 18 in Sicilia), copertura di tratte nord-sud, soluzioni convenienti e confortevoli.

Altra novità lanciata da Fs, i sette nuovi treni ibridi Hitachi, sostenibili e innovativi, con tripla alimentazione (elettrica, diesel, batteria con emissioni di CO2 ridotte dell’83% rispetto ai diesel). I treni sono composti da 4 carrozze offrono 200 posti, sedili in tessuto 100% riciclato, posti per disabili e 8 posti per biciclette.