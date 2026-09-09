Isole di Sicilia, torna l’aumento sui collegamenti via mare: la protesta di Federalberghi

“La Società Navigazione Siciliana (SNS) ha comunicato il ripristino, dal 10 settembre 2026, dell’aumento del 18% sui collegamenti statali Siremar”. Questo l’annuncio che arriva da un comunicato Federalberghi Isole di Sicilia.

L’associazione “esprime sconcerto per un provvedimento che smentisce gli impegni assunti dal Presidente Renato Schifani e dall’Assessore Alessandro Aricò a seguito delle pressanti sollecitazioni di Sindaci e categorie”.

“Questo continuo susseguirsi di annunci, sospensioni e rincari proietta sui mercati un’immagine di precarietà e inaccessibilità che scoraggia i visitatori, danneggia la programmazione delle imprese e mina la tenuta sociale dei territori – sottolinea nella nota Christian Del Bono, presidente di Federalberghi Isole Minori Sicilia –. L’aumento del 18% si aggiunge peraltro al +56% già applicato sulle tratte statali dal giugno 2022, portando il saldo complessivo a livelli insostenibili a fronte dei tagli di corse subiti. L’incertezza dei collegamenti arreca un danno reputazionale incalcolabile alle nostre comunità. Occorre un intervento immediato del Governo regionale per bloccare la stangata e restituire stabilità al sistema”.