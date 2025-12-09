Meno arrivi, ma presenze in crescita. Questa la fotografia del terzo trimestre del turismo italiano scattata dall’Istat. I dati provvisori dell’indagine ‘Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi’ evidenziano un andamento complessivamente positivo dell’incoming nel periodo compreso tra luglio e settembre.

Sebbene gli arrivi registrino un leggero calo (-0,9%), le presenze negli esercizi ricettivi italiani segnano una crescita pari al +2,5% rispetto al medesimo periodo del 2024.

Aumentano i turisti stranieri

Ad aumentare in particolar modo, nel terzo trimestre, le presenze estere, che registrano un incremento del 5% sullo stesso periodo dello scorso anno, concentrandosi principalmente nel mese di luglio (42,7 milioni, pari al +5,6% rispetto al 2024).

Complessivamente, le presenze estere risultano in aumento in tutti e tre i mesi del terzo trimestre: +5,6% a luglio, +3,9% ad agosto e +5,5% a settembre.

Presenze italiane stabili

Stabile, invece, il mercato italiano (-0,3%), che continua a prediligere le vacanze ad agosto, sebbene siano in crescita anche i viaggi a luglio a settembre.

Analizzando l’andamento dei singoli mesi, ad agosto arrivi e presenze mostrano dinamiche opposte: -1,2% i primi e +1,2% le presenze rispetto al 2024. In particolare cresce la componente estera della clientela (+1,6% per gli arrivi e +3,9% per le presenze), mentre quella residente diminuisce (-3,9% gli arrivi e -1% le presenze).

Complessivamente, rimarca l’Istat, il bilancio della stagione estiva 2025 (giugno-settembre) è complessivamente positivo e in crescita rispetto all’anno precedente sia in termini di arrivi (+0,2%) che di presenze (+4%).