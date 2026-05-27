Itabus compie 5 anni, Fiore: “Obiettivo per il futuro espandere il network in Italia e all’estero”

“Per il futuro gli obiettivi principali sono: continuare ad espandere il network e la frequenza in Italia, dove ormai abbiamo un’ottima capillarità; ed incrementare le rotte internazionali, servendo sempre più nazioni, accrescendo il numero di servizi, destinazioni e viaggiatori”. L’amministratore delegato di Itabus, Francesco Fiore, traccia la rotta dell’operatore di servizi di trasporto su gomma del Gruppo Italo, che celebra 5 anni di attività.

Dal 2021 ad oggi Itabus ha trasportato 8 milioni di passeggeri, percorrendo oltre 100 milioni di chilometri e registrando di anno in anno una crescita della produzione pari al 20%.

Attualmente, l’azienda offre oltre 4mila tratte, servendo oltre 120 destinazioni in Italia e all’estero.

Per il futuro l’obiettivo dell’azienda è quello di continuare a crescere, a partire già dalla prossima stagione estiva, con nuovi collegamenti verso le principali destinazioni balneari italiane e l’integrazione di mete turistiche stagionali.

Sicilia, Puglia, Calabria e Campania saranno interessate dal potenziamento di collegamenti e dall’introduzione di nuove fermate stagionali (tra cui Taormina, Cefalù, Gallipoli).

“Siamo solo agli inizi di questa avventura - commenta Fiore -. Dopo soli 5 anni di viaggio abbiamo raggiunto già risultati soddisfacenti. Ad oggi viaggiamo in tutte le fasce della giornata, notte compresa, e raggiungiamo centri strategici in Italia e all’estero. Abbiamo introdotto nel corso del tempo sinergie con treni e navi. Negli anni abbiamo costruito un network in grado di rispondere alle esigenze di viaggio dei passeggeri, offrendo un ventaglio di offerte accessorie”.