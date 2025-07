Cento bus in flotta, 80 servizi quotidiani e 126 città collegate. Sono questi i numeri dell’estate 2025 di Itabus, la società di trasporto su gomma del gruppo Italo, che potenzia per l’alta stagione i collegamenti verso le località balneari, in particolare nel Sud Italia.

La compagnia metterà in campo 6 nuovi collegamenti da e per Gallipoli (collegata con Roma, Napoli e Salerno), aumento dei servizi verso la Calabria (località quali Sibari e Crotone), e aumenterà i collegamenti diretti per le mete siciliane di Messina e Catania. Verranno inoltre introdotti 2 viaggi ogni giorno sulla costa Adriatica con fermate a Cattolica, Riccione e Rimini, 2 servizi quotidiani con Pompei e Sorrento dalle principali città italiane.

“Abbiamo attivato questi nuovi servizi proprio per portare i viaggiatori nelle località maggiormente richieste – sottolinea l’amministratore delegato Francesco Fiore -. Abbiamo connessioni con treni e navi, raggiungiamo le principali stazioni dell’Alta Velocità, i maggiori aeroporti italiani e porti strategici per tutto l’indotto crocieristico. Stiamo crescendo in Italia ed in Europa, soddisfacendo le esigenze dei passeggeri”.