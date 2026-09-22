Itabus, nuovi collegamenti per la Germania da Napoli e Roma

Itabus raddoppia l’offerta per la Germania. Dopo l’avvio dei servizi annunciati in estate da Torino e Milano per Monaco di Baviera (passando per Lugano e Coira), la società di bus a lunga percorrenza lancia due nuovi collegamenti giornalieri da Napoli e Roma.

Alle due corse giornaliere già attive si aggiungeranno così bus notturni (in partenza alle 19:40 da Napoli e alle 22:50 da Roma) che fermeranno al mattino a Trento e Bolzano (servite per la prima volta da Itabus insieme a Innsbruck, Bressanone e Vipiteno), per poi terminare la corsa a Monaco alle 12:25.

Per chi, invece, parte da Monaco è disponibile un Itabus alle 17:40 che già in serata è a Trento e Bolzano, terminando poi il viaggio a Napoli. Un’occasione per connettere tutta Italia alla città bavarese, dopo il primo successo dei servizi che passano da Milano e Torino.

“A poche settimane dall’avvio dei primi servizi, stiamo riscontrando grande favore dai viaggiatori - commenta Francesco Fiore, amministratore delegato Itabus -. Il successo dei viaggi tra Milano, Torino e Monaco conferma l’interesse per un’offerta che rende sempre più accessibili le principali destinazioni europee. Con la nuova direttrice internazionale, Itabus amplia ulteriormente la propria offerta collegando Monaco e Innsbruck a tutte le principali città del network italiano, da Nord a Sud”.