L’Italia continua a presidiare la vetta delle mete top nelle preferenze dei viaggiatori. L’ultima, significativa conferma arriva dal Wtm di Londra. Durante la manifestazione, la rivista Wanderlust ha assegnato proprio all’Italia il premio di ‘Best country in Europe’.

A ricevere l’ambito riconoscimento il presidente di Enit, Alessandra Priante, che ha espresso “grande orgoglio per aver ricevuto questo premio, tributato da una delle riviste media outlet più riconosciute nel mondo del travel e del turismo a livello internazionale. Si tratta di un premio che riconosce l’Italia quale Paese più desiderato in Europa a livello globale, ben oltre quindi le singole specificità per cui siamo famosi, dalla cultura alla gastronomia, alle bellezze delle nostre montagne o delle nostre coste. È il Paese nel suo complesso a risultare il più desiderato al mondo all’interno della regione Europa”.

La manager plaude quindi “all’eccellente lavoro di squadra di Enit. Il premio indica il grande lavoro svolto soprattutto sul mercato britannico e rappresenta il trionfo del sistema Italia, che quando è unito e coordinato promuove e diffonde i messaggi giusti”.

Priante guarda ora al futuro: “L’obiettivo è quello di continuare a consolidare il grande lavoro in direzione della promozione dell’Italia nelle sue incredibili diversità, concentrandosi soprattutto sulle destinazioni meno conosciute per spiegare a tutti che noi non siamo solo il Paese più desiderato d’Europa, ma siamo il Paese più desiderato al mondo”. I.C.