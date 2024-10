Italia Destinazione Digitale: ecco i premiati

Italia Destinazione Digitale, awards organizzati da The Data Appeal Company – Gruppo Almawave, giunge alla sua nona edizione premiando le destinazioni turistiche più apprezzate dai visitatori italiani e internazionali.

Novità del 2024 è l’assegnazione del Premio Borgo più Amato d’Italia tra i Borghi Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, portato a casa da Peccioli in Toscana.

Come sottolinea Mirko Lalli, founder e Ceo di Data Appeal, le classifiche per ogni premio sono generate a partire dai dati, dai commenti e dalle recensioni raccolti online e analizzati dagli algoritmi e dall’AI di The Data Appeal Company.

Rispetto all’edizione dello scorso anno, i dati ricavati risultano in calo: dagli 876 mila punti di interesse, si passa a 797 mila. Anche le recensioni e i commenti online raccolti e normalizzati da siti, portali e social network sono passati da 40 a 32 milioni. Un trend che riflette il calo del turismo interno causato dalla minore disponibilità economica e dal forte aumento dei prezzi, soprattutto nelle strutture ricettive.

Di seguito tutti i premiati:

Premio Destinazione con la migliore reputazione: Veneto

Premio Destinazione con la migliore offerta enogastronomica: Ragusa, Sicilia

Premio Borgo più Amato d’Italia: Peccioli, Toscana

Premio Destinazione più apprezzata dagli stranieri: Parco della Maiella, Abruzzo

Premio Destinazione Europea più apprezzata dagli italiani: Comunidad Foral de Navarra, Spagna

Premio Destination Sustainability Index: Trentino

Premio Inclusivity Index: Lombardia

Premio speciale Almawave Smart Destination: Puglia

Premio speciale Cashless Destination: Piemonte