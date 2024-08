Italia-Francia dal 2 settembre chiuso il tunnel del Bianco

Collegamenti fra Italia e Francia in difficoltà. Dal prossimo 2 settembre e fino al 16 dicembre ci sarà infatti la chiusura programmata del tunnel stradale del Monte Bianco, tra la Valle d’Aosta e la Francia.

Uno stop che si sommerà a quello del traforo ferroviario del Frejus, chiuso dal 27 agosto 2023 per una frana in Alta Savoia. A oggi, come si legge su Msn.com, la ristrutturazione della galleria ferroviaria dovrebbe terminare a marzo 2025.

In dettaglio, il traforo autostradale del Monte Bianco, che collega Courmayeur, in Valle d’Aosta, a Chamonix, in Francia, resterà chiuso per permettere lo svolgimento di alcuni lavori di manutenzione della volta della galleria.

“Il governo è concentrato sul ponte sullo stretto di Messina, ma forse sarebbe meglio garantire al Paese delle strade funzionanti. In Piemonte la situazione è drammatica e ancora non sappiamo quando migliorerà. Nel frattempo perdiamo in termini di competitività e di bilancio” ha commentato Andrea Amalberto, presidente di Confindustria Piemonte.