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Italia, la prova dell’inverno
Presenze estere al rialzo

Italia, la prova dell’invernoPresenze estere al rialzo

Sarà una stagione invernale positiva ma all’insegna del risparmio quella che si appresta ad iniziare per la montagna italiana. Secondo i dati forniti dall’Osservatorio Italiano del Turismo Montano edito da Jfc, per il 2026/’27 la presenza di turisti sulle piste da sci aumenterà del 4,1% ma solo grazie alla componente straniera, in crescita del 5,7% e che ormai rappresenta il 51,4% delle presenze.

In calo invece di 3,4 punti percentuali il mercato domestico, con un crollo della presenza delle famiglie del 7,4% compensata dalla crescita del segmento di coppie e giovani, in aumento del 5,8%. A pesare è soprattutto la questione economica, con il 5,6% di chi ha fatto vacanze sulla neve che non ripeterà l’esperienza quest’anno a causa dei costi troppo alti. In inverno una famiglia di 3 persone spenderà per una settimana 4.101 euro, il 5,6% in più del 2025 anche se, a fronte degli alberghi le cui tariffe sono cresciute di oltre l’8%, i pacchetti settimana bianca sono in calo dello 0,8%. Un italiano su 4 prenoterà tramite agente di viaggio o tour operator, per un a media di 4,1 notti.

I due volti della stagione

“Abbiamo due tendenze – dichiara Massimo Ferruzzi, ceo di Jfc, a TTG Italia -. Da una parte, uno su 4 di chi ha già fatto vacanza sulla neve, ha già riprenotato. I periodi dal 28 dicembre al 3 gennaio si prevedono sold out. Ottime le previsioni anche per carnevale. Il resto è tutto sotto data, e dipende dalla neve”.

Più lunghe invece le vacanze degli stranieri, di 6,4 notti, con quello polacco che si conferma mercato di riferimento, seguito da Germania, Repubblica Ceca e Gran Bretagna. Intanto le prime nevicate sono già arrivate, la stagione invernale sciistica è quasi partita. Quattro mesi che genereranno un fatturato di 12,836 miliardi di euro, il 59,6% del totale annuale della filiera.

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