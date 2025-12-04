Italia-Mongolia: memorandum d’intesa

È stato firmato tra la ministra del Turismo Daniela Santanchè, e la ministra della Cultura, dello Sport, del Turismo e della Gioventù della Mongolia, Undram Chinbat. un memorandum d'intesa finalizzato a rafforzare la cooperazione bilaterale nel settore del turismo sostenibile.

Il memorandum, che si basa sull'accordo di cooperazione economica e tecnica tra i due Paesi firmato nel 1996, mira a promuovere un turismo più efficiente, sostenibile e rispettoso del patrimonio naturale e culturale.

“Desideriamo rafforzare i legami di profonda amicizia esistenti tra l’Italia e la Mongolia, riconoscendo l'importanza di lavorare insieme al fine di promuovere un settore turistico più efficiente e sostenibile” ha commentato Santanché a margine della firma.