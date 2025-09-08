TTG Italia

Italia più forte
nei mesi spalla
I dati del Mitur

Italia più fortenei mesi spallaI dati del Mitur

Un’Italia sempre più leader nei mesi spalla dell’estate. Il Ministero del Turismo, su dati elaborati dall’Istat, ha infatti fornito le statistiche di giugno e settembre. All’inizio della stagione sono stati ben 16,79 milioni gli arrivi nel nostro Paese e oltre 59 milioni le presenze, con una permanenza media per visitatore di circa 3,5 notti, in netto miglioramento sia sul 2024 che sul periodo pre-Covid.

Sentiment positivo

In particolare il turismo internazionale ha evidenziato un aumento degli arrivi del +13,43% rispetto a giugno 2024, e +20,63% nelle presenze. Anche il sentiment, il giudizio dei turisti, è in crescita e nel mese di giugno ha raggiunto gli 85,9/100 punti, in leggero aumento sullo scorso anno.

Lo stesso andamento si sta riproponendo anche nel mese di settembre. Nello specifico, il fine settimana del 6 settembre e la settimana tra il 15 e il 21 hanno segnato un tasso di saturazione, rispettivamente, del 44,5%, rispetto al 43,5% della media di giugno, luglio e agosto. Sulle piattaforme online a settembre il 38,3% degli alloggi risultano già prenotati, contro il 33,3% della Spagna e il 31,7% della Grecia.

Ti è piaciuta questa notizia?

Condividi questo articolo

Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana