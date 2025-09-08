Un’Italia sempre più leader nei mesi spalla dell’estate. Il Ministero del Turismo, su dati elaborati dall’Istat, ha infatti fornito le statistiche di giugno e settembre. All’inizio della stagione sono stati ben 16,79 milioni gli arrivi nel nostro Paese e oltre 59 milioni le presenze, con una permanenza media per visitatore di circa 3,5 notti, in netto miglioramento sia sul 2024 che sul periodo pre-Covid.

Sentiment positivo

In particolare il turismo internazionale ha evidenziato un aumento degli arrivi del +13,43% rispetto a giugno 2024, e +20,63% nelle presenze. Anche il sentiment, il giudizio dei turisti, è in crescita e nel mese di giugno ha raggiunto gli 85,9/100 punti, in leggero aumento sullo scorso anno.

Lo stesso andamento si sta riproponendo anche nel mese di settembre. Nello specifico, il fine settimana del 6 settembre e la settimana tra il 15 e il 21 hanno segnato un tasso di saturazione, rispettivamente, del 44,5%, rispetto al 43,5% della media di giugno, luglio e agosto. Sulle piattaforme online a settembre il 38,3% degli alloggi risultano già prenotati, contro il 33,3% della Spagna e il 31,7% della Grecia.