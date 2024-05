L’estate 2024 si preannuncia atipica, ma non del tutto imprevedibile per gli italiani, colpiti dall’aumento generale dei prezzi che si riflette anche sulle scelte vacanziere. A rivelarlo sono le agenzie di viaggi da Nord a Sud del Paese, che segnalano un calo delle prenotazioni per le località balneari italiane e un incremento verso l’estero, cambiando radicalmente il panorama delle vacanze estive di quest’anno.

Tra le mete più vendute Grecia, Spagna, Stati Uniti, Sharm el Sheikh, Isole Baleari, Zanzibar e crociere. Lo conferma Alessia Morgillo di Vivere e Viaggiare di Torino: “Abbiamo avuto - spiega - un calo di quasi il 40% per il mare Italia e venduto tantissimo Usa e Zanzibar, seguiti da Grecia e Spagna”.

La corsa dei competitor

Riporta un trend simile Chiara Coppola di Planny Travel a Roma: “L’estero sta andando forte - conferma -, in particolare Sharm el Sheikh, le Isole Baleari e le crociere. Il mare Italia è in calo, un po’ per il clima incerto come l’anno scorso, ma soprattutto per il caro prezzi. Una settimana in Sardegna costa quanto o meno di altre mete estere, e la gente ne approfitta per visitare posti nuovi”.

Conferma questo andamento anche Maria Puerri di Puerto Svago - Colli Aminei di Napoli: “Attualmente vendiamo di più l’estero - spiega -. Di solito questo è il periodo del mare Italia, invece ora le vendite sono molto rallentate, soprattutto per agosto, perché i prezzi sono aumentati considerevolmente. Una famiglia che prima aveva un budget di 2000 euro e poteva permettersi un all inclusive, quest’anno rinuncia. Questo favorisce destinazioni estere come Grecia e Spagna, che stiamo vendendo tantissimo”.