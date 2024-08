Italo e la sostenibilità: presti ‘green’ da 1,4 miliardi di euro

Un prestito bancario ‘green’ da 1,4 miliardi di euro per finanziare l’ampliamento della flotta e un impegno costante per monitorare e contenere le emissioni. Queste alcune prove dell’impegno di Italo sul piano della sostenibilità contenute nel Bilancio di Sostenibilità 2023, appena presentato dalla società ferroviaria. Il documento mostra quanto fatto nel corso dello scorso anno per ridurre l’impatto sull’ambiente.

“Pensiamo che la sostenibilità sia essenziale per creare valore condiviso e assicurare un futuro migliore e una crescita equa per l’Italia e le comunità locali - dichiara Gianbattista La Rocca, amministratore delegato di Italo -. Per il futuro abbiamo deciso di impegnarci per una gestione responsabile degli impatti della nostra attività sull’intera catena del valore, in armonia con la direttiva europea Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) e stiamo inoltre lavorando per essere pronti, dal 2025, all’entrata in vigore della normativa Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)”.