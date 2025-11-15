Itinerari tematici sulla Via Appia

Il progetto Appia Regina Viarum – Provincia di Latina, creato e coordinato dal Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli prosegue nel suo percorso di crescita.

Con il coinvolgimento di 13 comuni, nascono tre itinerari tematici che esaltano il meglio della cultura, delle tradizioni e delle bellezze locali – archeologia, cicloturismo ed enogastronomia. In un quadro unitario di promozione territoriale, gli itinerari mettono in rete le diverse peculiarità locali, creando un’offerta turistica coerente, sostenibile e attrattiva per visitatori provenienti da tutto il mondo.

Ogni itinerario, infatti, diventa parte di un mosaico identitario unico, custode di un frammento della Via Appia. La Via Appia Regina Viarum si conferma così non solo come simbolo della storia e della cultura italiana, ma anche come asse strategico di sviluppo sostenibile e di coesione territoriale, capace di unire in un’unica visione il passato e il futuro della Provincia di Latina, invitando gli amanti del Bel Paese a farsi guidare lungo questo viaggio nella storia.