Jelinic, Enit: “Il Roma-Toronto di Ita strategico per l’incoming”

“Il Canada, con una delle più grandi comunità italiane all’estero, gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo del turismo di ritorno”. Così l’a.d. di Enit, Ivana Jelinic, in occasione dell’inaugurazione del diretto di Ita Airways Roma Fiumicino-Toronto.

“Enit ha una sede a Toronto - ha continuato Jelinic -. Il nuovo volo rappresenta quindi un passo significativo nel potenziamento dell’industria turistica italiana, offrendo opportunità per ampliare e diversificare i flussi turistici nel paese”.

“Questo nuovo servizio - ha sottolineato - non solo semplifica l’accesso in Italia, ma rafforza anche la sua competitività nel panorama turistico internazionale, consolidando l’Italia come una meta di prima scelta per viaggiatori provenienti da tutto il mondo”.