Nasce Koinè Tourism Forum (KTF), powered by TTG, un nuovo evento internazionale dedicato al turismo religioso che si terrà al Vicenza Convention Centre, nel quartiere fieristico di Italian Exhibition Group, dal 5 al 7 marzo 2026.

L’appuntamento, che ospiterà al suo interno anche la consolidata BTRI – Borsa Turismo Religioso Internazionale e si svolgerà in concomitanza con l'inaugurazione del Giubileo Mariano del Monte Berico, è organizzato da IEG in collaborazione con PromoNU e con il coinvolgimento di Regione del Veneto, Provincia di Vicenza, Comune di Vicenza, Diocesi di Vicenza e Convento Basilica Di Monte Berico Ordine dei Servi di Maria.

Formato b2b focalizzato sul business

Koinè Tourism Forum - Borsa Turismo Religioso Internazionale si configura come un appuntamento prettamente b2b, pensato per creare un punto d'incontro privilegiato tra domanda e offerta nel mercato del turismo religioso, spirituale e culturale.

La manifestazione si articolerà attraverso workshop BTRI, con incontri one to one per facilitare la compravendita di pacchetti e servizi, convegni e seminari dedicati all'approfondimento di tendenze e sfide del settore, e meeting territoriali con spazi di presentazione per territori e cammini.

Buyer specializzati, italiani e non

All'evento è confermata la partecipazione di oltre 40 buyer ospitati provenienti sia dall'Italia, sia dall'estero specializzati in cammini, pellegrinaggi e viaggi spirituali, ma anche nel turismo culturale, considerando che circa il 70% del patrimonio artistico italiano è custodito in siti religiosi (chiese, abbazie, monasteri, musei). Per i buyer ospitati sarà, inoltre, organizzato un tour riservato alla scoperta del territorio vicentino.

I seller saranno invece rappresentati da enti e operatori di territori e cammini, operatori turistici del settore ricettivo, tour operator e agenzie di viaggio, oltre che da società di servizi ed enti di promozione turistica. Questi operatori avranno a disposizione uno spazio personalizzato per il workshop BTRI in programma venerdì 6 marzo 2026.

Il programma della tre giorni

Giovedì 5 marzo, dopo i saluti istituzionali, l’intero pomeriggio sarà dedicato allo svolgimento di attività convegnistiche e seminariali. Tutta la giornata di venerdì 6 marzo sarà invece articolata in forma di marketplace: territori e cammini potranno presentarsi agli operatori di settore mediante “meeting territoriali” in cui i seller presenti avranno a disposizione 20 minuti a testa per illustrare la propria offerta. Per tutta la giornata, in contemporanea, si svolgerà il workshop BTRI strutturato con una formula di incontri one to one tra domanda e offerta. L’ultima giornata, sabato 7 marzo, sarà interamente dedicata al tour educational per i buyer.