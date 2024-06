L’Abruzzo in un panino, tre chef stellati promuovono il territorio con i loro piatti

Tre chef stellati, tre ricette al ‘sapore di Abruzzo’ per promuovere un volto della regione ancora sconosciuto. È l’iniziativa ‘Abruzzo in un panino’, partita da un locale del comune di Rocca Calascio, in provincia dell’Aquila.

Per spingere gli arrivi nell’area, racconta l’Ansa, sono state presentate tre creazioni culinarie, da tre cuochi di eccellenza. Creazioni che attraverso i loro ingredienti raccontano il territorio attraverso il gusto.

La prima porta la firma di William Zonfa, chef del risorante Palazzo Micheletti dell’Aquila: si chiama ‘Montagna’ ed è composto da bun croccante, pancia di maiale scottata alla piastra, cipolla caramellata e maionese allo zafferano dell’Aquila dop.

Seconda creazione è il panino ‘Campagna’, di chef Marcello Spadone, del ristorante la Bandiera, di Civitella Casanova (Pescara), con semi, insalata di pollo bio, salsa al rafano e ortaggi cotti e crudi.

Infine, il panino ‘Mare’ è l’idea dello Nicola Fossaceca, del ristorante Al Metrò di San Salvo (Chieti). È composto da pane rustico, polpo arrosto, zucchine grigliate e i fiori fritti in pastella, salsa yogurt all’aglio di Sulmona.