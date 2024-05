L’Elba punta sulla raggiungibilità: nuovi voli da Germania e Svizzera

Voli, noleggi a prezzi scontati e un accordo con Atm e Flixbus. Sono queste le strategie di ‘raggiungibilità’ che l’isola d’Elba ha messo in campo per attrarre più turisti nel corso dell’estate attraverso la Federalberghi locale.

Dal 17 maggio, infatti, sono partiti i voli per l’isola da Mannheim e da Friedrichshafen, operati dalla compagnia RNA (Rhein-Neckar Air), un servizio che viene ritenuto fondamentale per lo sviluppo turistico dell’Elba. “Tanto lavoro alla base dell’accordo – commenta il presidente degli albergatori Massimo De Ferrari su Elba press –. Siamo soddisfatti, riprendono i collegamenti con Svizzera e Germania. Dobbiamo fare in modo che questi voli siano sempre al massimo della capienza, crediamo che questo sia l’inizio di una importante collaborazione. Sosterremo fino in fondo l’iniziativa”.

Ma non solo aereo: sono in fase di partenza altri progetti per agevolare l’arrivo all’isola. “Infatti è stato stipulato un accordo con una compagnia di noleggio auto – racconta il presidente degli albergatori – che ha preparato una “tariffa Elba”. In questo modo l’Elba sarà più vicina alle città d’arte. È lì che bisogna intercettare i turisti: e questo è il motivo di un ulteriore accordo con l’azienda ATM e Flixbus che permetterà ai turisti di raggiungerci anche con il bus. Uno parte tutti i giorni dal primo di giugno al 30 di settembre da Firenze e arriva a Piombino. Ci sono inoltre altri due bus che dal 15 di giugno al 15 di settembre potranno portare a Piombino tutti i viaggiatori Frecciarossa da Firenze a Piombino”.