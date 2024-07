L’Emilia Romagna accelera e dimentica Covid e alluvione

Il Covid e l’alluvione dello scorso maggio sembrano ormai un lontano ricordo per l’Emilia Romagna. In base ai dati provvisori elaborati dall’Ufficio regionale di statistica da gennaio a maggio il turismo è cresciuto sia per quanto riguarda gli arrivi (+7,5% rispetto allo scorso anno e +2,1% sul 2019), sia per le presenze (+9,3% sul 2023 e +8% sul 2019). “Numeri che vedremo aumentare ancora - affermano, come riportato da Ansa, il presidente Stefano Bonaccini e l’assessore al Turismo Andrea Corsini - quando analizzeremo a consuntivo l’impatto dei grandi eventi sportivi portati qui: dalla Grande Partenza del Tour de France con lo straordinario successo di pubblico nelle città toccate dalle tre tappe, agli Open d’Italia del Golf a Cervia, alla Coppa Davis che tornerà a settembre a Bologna”.

In riviera a maggio gli arrivi sono aumentati del 50,5% rispetto al 2023 (+22,4% sul 2019) e e del 41,8% le presenze (+30,4% sul 2019). E gli stranieri hanno fatto registrare un +50% per gli arrivi (+52,6% sul 2019) e un +58,6% per le presenze (+66,2% sul 2019).